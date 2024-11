Gimjang : le prix des choux commence à baisser

Photo : YONHAP News

Demain, c’est « ipdong » ou le début de l’hiver au pays du Matin clair. Et qui dit hiver dit « gimjang ». A partir de ce jour-là, les foyers commencent à préparer une grande quantité de kimchi pour la saison hivernale et depuis quelques semaines, ils suivent de près les prix des choux et des navets, les ingrédients indispensables pour ce condiment salé, épicé et fermenté.Selon les chiffres publiés mardi par l’Office nationale des statistiques (Kostat), le prix du chou est en train de baisser : de 8 877 wons, soit 6 euros, mi-octobre, à 4 810 wons, l’équivalent de 3 euros 20, le 4 novembre.De l’avis des spécialistes, en raison de la canicule cet été, les récoltes de ce légume clé pour le kimchi n’ont pas du tout été bonnes, mais la culture des choux d’automne est meilleure. D’ici mi-novembre, le prix va donc être stabilisé.