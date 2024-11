Photo : YONHAP News

En ce premier mercredi du mois de novembre, il fait beau, le ciel est bleu et le soleil brille au pays du Matin clair.Concernant les températures, Météo-Corée l'avait prédit : elles chutent encore aujourd'hui. Il est donc recommandé de se couvrir chaudement, notamment dans la matinée.Sur le chemin du travail, le mercure affiche 3°C à Séoul et 5°C à Gangneung, tandis qu'il fait 8°C, à Busan. L'île de Jeju, quant à elle, atteint les 11°C. Dans les terres, le thermomètre oscille entre 2 et 6°C.Dans la seconde partie de journée, la capitale atteindra 12°C. Il fera 14°C à Gangneung. Les températures les plus chaudes seront enregistrées à Jeju et Busan avec 18°C. Dans le reste du pays, les températures varieront entre 12 et 15°C.