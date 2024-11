Photo : YONHAP News

5 838, c’est le nombre de petites voitures qui ont été vendues, le mois dernier, en Corée du Sud. D’après l’institut de recherches Carisyou Data, spécialisé dans les automobiles, c’est une baisse de 45,7 % comparée à octobre 2023.Et si on regarde le nombre de ventes accumulées des véhicules de petite cylindrée de janvier à octobre 2024, il s’élève à 83 883 unités. Soit une diminution de 18,2 %, par rapport à la même période l’an dernier. A ce rythme, la barre de 100 000 ne pourra pas être franchie d’ici la fin de l’année. Une première depuis 2021.Auparavant, lorsque l’économie allait mal, les gens achetaient des petites voitures. Mais plus maintenant. Les goûts des consommateurs ont changé. Ils préfèrent des véhicules récréatifs (VR) et ce de grande taille et haut de gamme.