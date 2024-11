Zelensky : les premiers combats avec les soldats nord-coréens aggravent l'instabilité mondiale

Photo : YONHAP News

Le président ukrainien a affirmé qu'il y avait eu des combats entre l'armée de son pays et des soldats nord-coréens déployés par la Russie, et a réitéré son appel au soutien de la communauté internationale.Mardi, lors d'un discours en ligne, Volodymyr Zelensky a déclaré que « les premiers combats contre les militaires nord-coréens marquent un nouveau chapitre dans l’instabilité mondiale ». Avant d'appeler à « tout faire pour bloquer la démarche russe d'élargir la guerre et pour que cette tentative de Poutine soit une perte pour la Russie comme pour la Corée du Nord ».Cette déclaration vient confirmer les propos tenus récemment par le directeur de la lutte contre la désinformation du Conseil ukrainien de sécurité et de défense, Andriy Kovalenko, qui indiquait que les premières troupes nord-coréennes avaient déjà essuyé des tirs dans la région frontalière de Koursk.Kiev a toutefois tenu à préciser qu'il s'agissait de « combats de petite envergure », comme l'a déclaré le ministre ukrainien de la Défense dans son interview accordée à la KBS, diffusée lundi. Ce dernier a néanmoins estimé que le nombre de soldats de Kim Ⅲ rejoignant l'armée russe pourrait atteindre les 15 000.