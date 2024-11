Le ministère de la Défense victime d’une attaque DDoS

Photo : YONHAP News

Le site web du ministère sud-coréen de la Défense a été touché mardi par une attaque par déni de service distribué (DDoS). Le ministère a fait savoir aujourd'hui que l'incident avait eu lieu hier vers 17h30. L'Armée a déclaré avoir immédiatement pris des mesures de réponse, ajoutant que le site fonctionne actuellement normalement.Ce matin, les connexions au site de l'état-major interarmées (JCS) ont également été perturbées. Une vérification est en cours par le Commandement des cyberopérations pour savoir s'il s'agit d'une attaque DDoS.Les attaques DDoS consistent à générer un volume important de trafic de manière instantanée, rendant difficile le transfert de données et mettant hors service leurs cibles.Le ministère de la Défense cherche à identifier son auteur et un responsable de l'Armée a indiqué que les adresses IP à l'origine de cette attaque avaient été bloquées.Le 1er novembre, l'Agence sud-coréenne de sécurité de l'Internet et de la sécurité (KISA) avait averti que les cybermenaces augmentaient sur fond de déploiement de soldats nord-coréens en Russie, tout en recommandant un renforcement des mesures de sécurité contre les attaques DDoS, provenant notamment de groupes de pirates russes.