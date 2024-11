Le président Yoon reçoit le ministre saoudien de la Garde nationale

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a reçu hier le ministre saoudien de la Garde nationale Abdullah bin Bandar Al Saud. A cette occasion, Yoon a déclaré que la coopération entre les deux pays contribuerait non seulement au renforcement des forces de défense de l'Arabie saoudite mais aussi au développement des relations bilatérales. Il a souligné que la Corée du Sud était le meilleur partenaire de l'Arabie saoudite pour coopérer dans divers domaines. Et d’ajouter que cette dernière avait aussi une relation privilégiée avec le pays du Matin clair comme partenaire stratégique en termes d’économie et de sécurité énergétique.Selon le chef de l’Etat sud-coréen, les relations bilatérales ont été élevées au statut de partenariat stratégique tourné vers l'avenir grâce au déplacement du prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed Ben Salman, à Séoul, en 2022, et à sa visite de retour à Riyad, l’année suivante.En réponse, Abdullah bin Bandar Al Saud a transmis les salutations du prince héritier, et a exprimé sa gratitude pour un tel développement des relations bilatérales depuis l’investiture de son interlocuteur. Ce dernier a indiqué avoir pu constater de nouveau l'excellence de l'industrie de défense de la Corée du Sud lors d’une démonstration de puissance de feu et dans une exposition d'équipements préparées par son armée de terre.