Guerre de Corée : d’anciens combattants et proches de soldats morts au combat attendus ce vendredi

Photo : YONHAP News

Une soixantaine d’anciens combattants onusiens et membres de famille de soldats tués durant la guerre de Corée vont arriver ce vendredi en Corée du Sud. Et ce, à l’occasion de la Journée de commémoration des anciens combattants des Nations unies, le 11 novembre, et dans le cadre d’un programme de visite organisé par le ministère des Patriotes et des Anciens Combattants.Ce dernier a annoncé, ce matin, que douze vétérans viendraient de vingt pays, dont les États-Unis, l'Australie, la Belgique, les Pays-Bas ou encore la Colombie. Parmi eux, l’aîné est l’Australien John Murphy, qui a 95 ans. Le pays du Matin clair accueillera aussi des proches d’anciens combattants qui sont inhumés au cimetière commémoratif de l’Onu (UNMCK) à Busan.Durant leur visite, les participants assisteront à la cérémonie de la journée internationale et visiteront des sites comme Panmunjom avant de rentrer dans leur pays mercredi prochain.