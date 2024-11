Retraite : le PPP va proposer une loi sur le report progressif à 65 ans

Photo : KBS News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, a décidé de légiférer en faveur d'un report progressif de l'âge du départ à la retraite à 65 ans, contre 60 ans actuellement. Cette décision a été prise par son comité spécial pour la réduction des écarts, qui s’est réuni mardi à l'Assemblée nationale.Lors d’un briefing tenu à l’issue de la réunion, le président du comité, Cho Kyoung-tae, a fait savoir que l'âge légal de la retraite serait relevé graduellement jusqu'à atteindre 65 ans en 2034 et ce, en tenant compte du report prévu de l'âge d'ouverture des droits à la pension nationale de 63 ans actuellement à 65 ans en 2033. Il a ajouté qu’une proposition de loi en ce sens sera présentée au Parlement en début d’année prochaine.Au cours de l'élaboration de cette proposition, le comité se penchera également sur la révision du système des salaires, la garantie de la flexibilité de l'emploi ou encore les moyens de lutter contre la baisse des opportunités de travail pour les jeunes.Par ailleurs, le comité a aussi prévu de proposer une loi visant à promouvoir la « conception universelle », également appelée « design pour tous ». Il s'agit de la conception de produits, d’équipements et de services qui puissent être utilisés par tous, qu'ils soient ou non en situation de handicap.