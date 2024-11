Invest KOREA Summit doit débuter le 6 novembre à Séoul

Photo : YONHAP News

Invest KOREA Summit, un événement pour attirer les investissements étrangers, va se dérouler du 6 au 8 novembre à l'hôtel Grand InterContinental de Séoul. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie.Ce dernier a expliqué que les investissements étrangers avaient atteint 25,2 milliards de dollars au troisième trimestre. Il s’agit d’un niveau historique pour la période de juillet à septembre. Il a manifesté sa volonté d’en profiter pour établir un nouveau record d’ici la fin de l’année.Par ailleurs, sept entreprises dans des secteurs clés tels que les équipements de semi-conducteurs, les pièces détachées automobiles et les éoliennes en mer ont tenu une cérémonie pour déclarer leurs investissements. Elles prévoient d’investir 920 millions de dollars.Plus concrètement, Towa, le numéro un japonais dans le domaine des équipements de moulage de semi-conducteurs, a décidé d'investir dans l'extension de son usine à Cheonan pour soutenir l'augmentation de la capacité de production de la mémoire à large bande passante (HBM) des entreprises sud-coréennes. De son côté, la société allemande Prettl, spécialisée dans la fabrication de pièces automobiles, a choisi d'étendre ses activités sur les secteurs des batteries secondaires et des composants électroniques.Le ministère sud-coréen a fait savoir qu’il avait organisé des conférences et des réunions rassemblant les dirigeants de principales entreprises d’investissement. Et d’ajouter qu’il y aurait des programmes reliant les investisseurs sud-coréens et étrangers, ainsi que les start-ups locales.