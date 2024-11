La Corée du Sud lance un nouveau visa pour les entrepreneurs de startup

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen redouble d'efforts pour attirer les entrepreneurs étrangers prometteurs, désireux de monter leur startup dans le pays. Le ministère de la Justice et celui des PME et des startups viennent de lancer un nouveau visa pour eux, baptisé « Startup Korea Special Visa ».Pour déterminer l’éligibilité des postulants, le ministère des PME et des startups évalue la capacité commerciale et innovatrice de leur projet, ainsi que leur potentiel d’implantation en Corée du Sud et de contribution à l’économie nationale. Puis, il recommande des candidats appropriés au ministère de la Justice qui, par la suite, leur délivre le visa.Les postulants pourront déposer leur demande à partir du 7 et jusqu'au 20 novembre via le portail K-Startup (www.k-startup.go.kr) ou sur le site du Centre Global Startup Center (startup-korea.com). Une fois la recommandation obtenue, ils pourront demander leur visa auprès du bureau de l'immigration en Corée du Sud ou des ambassades et consulats sud-coréens à l’étranger.Selon le ministère de la Justice, ce programme constitue un pas en avant avec des critères d'éligibilité allégés par rapport au visa existant pour les entrepreneurs technologiques, à savoir le D-8-4. En effet, ce dernier n'est accessible qu'à ceux qui sont sélectionnés via le programme OASIS (Overall Assistance for Startup Immigration System), le K-Startup Grand Challenge ou encore le projet gouvernemental de soutien à la création d'entreprises.