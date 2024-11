Présidentielle américaine : Harris mène dans deux « swing states », Trump dans trois autres

Photo : YONHAP News

Aux USA, où s’est déroulé la présidentielle, qui va sortir vainqueur ? A l’heure actuelle, la vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate, mène dans deux des sept Etats, cruciaux pour le scrutin, et l’ancien président Donald Trump, candidat républicain, dans trois autres. Il est toutefois toujours difficile de prédire le résultat final, alors que le comptage des voix est encore dans ses débuts.Selon le New York Times, le dépouillement a commencé à 21h30, heure locale, dans cinq « swing states », à savoir la Géorgie, le Michigan, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et enfin le Wisconsin. En Géorgie, avec 76 % des bulletins dépouillés, Trump devance sa concurrente avec 52,1 % des voix contre 47,3 %. En Caroline du Nord, où 55 % des voix comptées, l’ex-locataire de la Maison blanche mène avec 51 %, soit 3 points de pourcentage d'avance sur Harris. Le journal américain estime qu’il a une probabilité légèrement plus élevée de remporter cet État.En Pennsylvanie, qui dispose du plus grand nombre de grands électeurs parmi les États clés, l’ancienne avocate est en tête avec 56 %, contre 43 % pour Trump. Dans le Michigan, avec 12 % des bulletins dépouillés, elle prend une avance de 8 points de pourcentage avec 53 %, alors que, dans le Wisconsin, avec seulement 9 % des voix comptées, Trump a une avance de 8 point.Parmi les autres États essentiels, le comptage des voix n'a pas encore commencé en Arizona. Quant au Nevada, les bureaux de vote fermeront à 22h.Pour le moment, Donald Trump remporterait 99 grands électeurs, contre 178 pour Kamala Harris. Pour l’emporter, un candidat doit en cumuler 270.