Guerre en Ukraine : un « grand nombre » de soldats nord-coréens morts au combat

Un haut officiel américain a déclaré qu’un « grand nombre » de soldats nord-coréens avaient été tués dans un combat entre les troupes nord-coréennes et ukrainiennes. C’est ce qu’a rapporté mardi le New York Times. Rappelons que Washington avait confirmé le déplacement de militaires nord-coréens sur le front, mais avait réservé ses commentaires sur l'existence d’affrontements.Le journal américain a fait savoir qu’un haut responsable ukrainien avait toutefois gardé le silence sur le nombre de morts et blessés nord-coréens lors du combat. Cet officiel a indiqué que les affrontements avaient eu lieu de manière limitée, suggérant qu’ils visaient à identifier les points faibles sur le front.Les troupes nord-coréennes, déployées en première ligne, seraient divisées, selon ce responsable, en deux unités, à savoir celles d’attaque et de soutien, et cette dernière serait chargée de renforcer les lignes de défense dans les régions reconquises par les forces russes. Il a prévu que les autres soldats de Kim Jong-un, qui n'avaient pas été impliquées dans cet affrontement, pourraient bientôt être engagées dans de prochains combats.