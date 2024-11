Présidentielle américaine : Trump se déclare « honoré » de devenir le 47e président

Photo : YONHAP News / UPI

Aux Etats-Unis, les électeurs étaient appelés, mardi, aux urnes pour choisir leur futur dirigeant. Alors que les yeux du monde entier sont tournés vers les USA pour connaître le nom du prochain ou de la prochaine locataire de la Maison blanche, Donal de Trump vient de se déclarer vainqueur au Palm Beach Convention Center. Tout en remerciant ses partisans, le candidat républicain s’est dit « honoré » de devenir le 47e président des Américains.Un peu plus tôt, Fox News, même s’il est le seul média à le faire à l’heure actuelle, avait annoncé sa victoire. 277 grands électeurs contre 226 pour Kamala Harris d’après son site. A savoir qu’on doit obtenir 270 voix pour avoir la clé de la White house.Quant à la candidate républicaine, un responsable proche de la Maison blanche a indiqué à l'Associated Press qu’elle n'avait pas prévu de faire un discours public dans la soirée.Le Bureau présidentiel de Yongsan prévoit de suivre jusqu’au bout les résultats. Sa position officielle ne sera publiée qu’une fois les dépouillements terminés. Mais il prévoit qu’il n’y aura aucun problème dans les relations Séoul-Washington, comme il s’était préparé à tout scénario. Et le président Yoon communiquera dans les plus brefs délais avec son futur homologue américain.