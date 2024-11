Météo : un Ipdong très frais dans la matinée

Photo : YONHAP News

En ce premier jeudi du mois de novembre, c’est le jour d’Ipdong en Corée du Sud : la 19e des 24 subdivisions saisonnières, ou plus communément le premier jour de l’hiver. Et les températures le prouvent. Comme depuis le début de la semaine, elles continuent de chuter, surtout le matin, malgré un temps clair, un ciel dégagé et ensoleillé.Sur le chemin du travail, le mercure affiche 2°C à Séoul et 6°C à Gangneung, tandis qu'il fait 9°C, à Busan. L'île de Jeju, quant à elle, atteint les 10°C. Dans les terres, le thermomètre oscille entre 1°C, à Daejeon, Suwon et Jeonju et 4°C à Gwangju et Daegu.Dans la seconde partie de journée, le soleil viendra réchauffer l’air. La capitale atteindra 14°C, soit 2°C de plus que la veille. Il fera 17°C à Gangneung. Les températures les plus chaudes seront enregistrées à Jeju et Busan entre 19 et 21°C. Dans le reste du pays, le mercure variera entre 15°C, dans les terres, et 17°C sur les côtes.