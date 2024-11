Guerre en Ukraine : nouvel échange téléphonique entre Yoon Suk Yeol et Mark Rutte

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol s’est une nouvelle fois entretenu par téléphone avec le secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan), Mark Rutte. Le troisième appel en moins d’un mois.Au cours de cet échange, qui a eu lieu hier, ils ont partagé les dernières informations concernant la présence de soldats nord-coréens sur le front ukrainien, et ont également discuté des mesures à prendre pour y faire face.Le chef de l’Etat a alors rappelé que la semaine dernière, une délégation de son gouvernement avait fait un briefing à l’Otan et au Comité politique et de sécurité de l’Union européenne au sujet de la mobilisation de ces jeunes nord-Coréens pour épauler les troupes du Kremlin. Il a également fait savoir que ses délégués avaient échangé avec les autorités ukrainiennes sur les réponses à la coopération militaire Pyongyang-Moscou.Selon le président Yoon, les discussions sont en cours concernant la visite à Séoul d’un émissaire spécial de Kyiv pour des concertations plus approfondies. Et dans ce processus, son pays travaillera étroitement avec l’Alliance atlantique.En retour, Rutte a affirmé que les militaires de Kim Jong-un pourraient bientôt être engagés de plus belle dans des combats. Et de souligner la nécessité pour la Corée du Sud, l’Otan et tous les autres Etats partageant les mêmes valeurs de renforcer la solidarité face à cette crise sécuritaire inédite, provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et sa coopération militaire illégale avec la Corée du Nord.