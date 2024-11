Yoon Suk Yeol et Donald Trump se sont entretenus au téléphone

Photo : YONHAP News / Presidential Office

Yoon Suk Yeol et le président américain nouvellement élu ont échangé aujourd’hui par téléphone. L’occasion pour le chef de l’Etat sud-coréen d’adresser de vive voix ses félicitations à Donald Trump. Hier, il l’avait déjà fait sur X.Selon le premier adjoint au conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Kim Tae-hyo, « lors de cet entretien de 12 minutes, qui a débuté vers 7h59, les deux hommes ont promis de se rencontrer en déterminant bientôt la date et le lieu ». L’alliance Séoul-Washington, la coopération trilatérale avec Tokyo et le déploiement de militaires nord-coréens en Russie ont été au cœur de leurs discussions.Le dirigeant sud-coréen a alors tenu à souligner que les relations de coopération de ces trois partenaires sont devenues plus solides après leur sommet de Camp David en août 2023 et que cela était possible également grâce à la contribution de Trump pendant son premier mandat à la Maison blanche.Yoon a ensuite proposé de maintenir ce partenariat étroit, afin que l’alliance bilatérale fonctionne en matière non seulement sécuritaire, mais aussi économique.Le milliardaire républicain qui deviendra le 47e président des Etats-Unis, a lui aussi espéré entretenir de bonnes relations avec Séoul. Pour lui, l’industrie américaine de la construction navale a besoin de l’aide et de la collaboration du pays du Matin clair, un leader mondial en la matière.