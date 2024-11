Guerre en Ukraine : un responsable américain confirme la première participation de soldats nord-coréens aux combats

Photo : KBS News

Après le gouvernement de Kyiv, c’est au tour de responsables de l’administration de Joe Biden de confirmer l’engagement de militaires nord-coréens dans des combats à Koursk.Plusieurs officiels américains ont annoncé à l’agence Reuters que les premiers combats avaient eu lieu là-bas entre les troupes ukrainiennes et celles venues du pays communiste. L’un de ces responsables a précisé que leurs affrontements étaient survenus le 4 novembre.Selon l’agence britannique, ils n’ont pour autant pas fourni d’informations détaillées, comme celles sur le nombre de soldats tués et blessés.Précédemment, un haut responsable du gouvernement de Washington avait affirmé au New York Times que de nombreux militaires de Kim Jong-un avaient perdu la vie.A noter que, jusqu’à présent, le Pentagone n’avait jamais officiellement confirmé que les nord-Coréens avaient combattu sur le terrain.Par ailleurs, Kyiv continue de souligner que la guerre entre dans une nouvelle dimension en raison de leur déploiement sur le front.Le directeur de la lutte contre la désinformation de son Conseil national de sécurité et de défense a suggéré que les militaires nord-coréens apprenaient maintenant à piloter un drone FPV, l'acronyme anglais de « First Person View », à savoir « vue à la première personne ».