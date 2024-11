Comptes courants : la Corée du Sud affiche un excédent pour le cinquième mois consécutif

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud conserve, pour le cinquième mois de suite, un excédent de ses comptes courants, qui s’est établi à 11,1 milliards de dollars en septembre.Ce maintien s’explique par la poursuite de la tendance haussière des exportations, notamment celles des produits TIC, selon les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).Dans le détail, le solde des échanges de biens a affiché un surplus de 10,6 milliards de dollars, soit 4,1 milliards et 4,6 milliards de plus que le mois précédent et qu’en août 2023 respectivement. Les expéditions ont grimpé de 9,9 % sur un an, à 61,6 milliards, et les importations ont quant à elles progressé de 4,9 % pour atteindre 51 milliards.A l'inverse des marchandises, les échanges de services ont enregistré, en septembre, un déficit de 2,2 milliards.Quant à la balance des revenus primaires, elle a dégagé un excédent de 3 milliards de dollars. Et dans le compte financier, l’actif net a augmenté de 12,6 milliards.Par ailleurs, la banque centrale a avancé que le retour de Donald Trump à la Maison blanche devrait remodeler non seulement la politique étrangère et sécuritaire, mais aussi celle économique des Etats-Unis, faisant peser un climat d'incertitude sur les exportations des produits « made in Korea ».Hier déjà, à l'annonce de sa victoire, la devise sud-coréenne s’est effondrée face au billet vert. Sur le marché des changes, un dollar valait brièvement plus de 1 404 wons. Le chiffre n’a jamais été aussi élevé depuis deux ans.