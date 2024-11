Premières gelées observées à Séoul et dans plusieurs régions intérieures

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, c'est l'Ipdong, le premier jour de l'hiver selon le calendrier lunaire. Et la météo le prouve. Les premières gelées ont été enregistrées ce matin dans plusieurs régions intérieures de la Corée du Sud, notamment à Séoul, où le premier gel a été observé.Selon l’Agence météorologique coréenne, la température minimale dans la capitale a chuté à 1,6°C, marquant ainsi la plus basse température enregistrée cet automne. Ce premier gel à Séoul est survenu un jour plus tôt que l'an dernier, bien que quatre jours plus tard que la moyenne des années précédentes.Outre Séoul, des gelées matinales ont également été observées à Daejeon, Daegu et Andong, tandis que les premières gelées blanches de la saison sont apparues à Gwangju et Daegu.L'Agence météorologique a annoncé que les températures devraient progressivement remonter aux niveaux saisonniers à partir de demain, atténuant ainsi la fraîcheur actuelle. Cependant, elle prévient que des gelées pourraient encore se former vendredi et samedi dans les régions du nord de Gyeonggi et les zones intérieures de Gangwon, exhortant les agriculteurs à surveiller de près leurs cultures.