Octobre 2024 : des pluies records et des températures exceptionnellement élevées

Photo : KBS News

En octobre, la Corée du Sud a battu des records avec 11 jours de pluie. C'est près du double de la moyenne saisonnière, atteignant ainsi le nombre de jours pluvieux le plus élevé jamais enregistré pour ce mois. Les précipitations totales ont également dépassé les normes avec 115,8 mm, contre une moyenne historique de 63 mm.Les températures moyennes du mois dernier ont été particulièrement élevées, atteignant 16,1°C à l’échelle nationale, soit 1,8°C au-dessus de la normale, ce qui en fait le deuxième mois d’octobre le plus chaud jamais enregistré. Ce climat inhabituellement doux a contribué à maintenir des températures supérieures aux moyennes saisonnières tout au long de la période.Ces conditions météorologiques exceptionnelles s'expliquent par le développement inhabituel d’un anticyclone à l’est du Japon, qui a apporté des vents chauds et humides sur la péninsule. La température de surface élevée de l'océan autour de la Corée et du nord-ouest du Pacifique a également renforcé cet effet, entraînant des épisodes fréquents de pluie et des températures plus douces.