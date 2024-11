KDI : le taux de croissance de la consommation privée atteindra la fourchette moyenne de 1 %

Photo : YONHAP News

L'Institut coréen de développement (KDI) a prévu que le taux de croissance de la consommation privée réelle, qui représente le volume de biens achetés par la population, atteindrait la fourchette moyenne de 1 %. Cette situation s'explique par une croissance potentielle estimée autour de 2 % et une diminution de la part de la consommation privée en raison de l'augmentation des dépenses publiques.Le KDI a publié aujourd'hui son rapport intitulé « Facteurs de ralentissement de la croissance de la consommation privée à moyen et long terme et implications ». Selon ce rapport, entre 2001 et 2023, lorsque le PIB réel de la Corée du Sud augmentait de 1 %, la consommation privée réelle augmentait en moyenne de 0,74 %.De particulier, la part de la consommation privée dans le PIB réel a diminué au fil du temps, signifiant que la consommation privée n’a pas suivi le rythme de la croissance économique. Parmi les raisons avancées par le KDI, on trouve l’augmentation des dépenses publiques et la hausse des prix des biens de consommation. L'expansion des dépenses publiques, notamment dans les domaines sociaux, a entraîné une hausse de la fiscalité, réduisant ainsi la capacité de consommation des ménages.Par rapport à l’année 2000, l’expansion des dépenses publiques en 2022 a été particulièrement marquée dans le secteur de la santé (29,8 %), ce qui a également augmenté les dépenses en assurances santé et limité la consommation privée.Jeong Gyu-chul, directeur des perspectives économiques au KDI, a expliqué que, en Corée du Sud, les dépenses publiques augmentent plus vite que les revenus. Le taux de charge fiscale (somme des impôts et des cotisations sociales par rapport au PIB nominal) est passé de 20,9 % en 2000 à 32 % en 2020, dépassant de loin la moyenne de l'OCDE, qui est restée autour de 30 % pendant cette période.Le KDI a aussi noté que les prix des biens de consommation augmentent plus rapidement que ceux des biens d'investissement ou des biens exportés, ce qui diminue le volume des biens que les ménages peuvent acheter. Ce changement de prix relatif a contribué à réduire la croissance de la consommation privée réelle de 0,4 point en moyenne annuelle entre 2001 et 2023.