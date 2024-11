Yoon s’excuse pour des scandales l'impliquant lui et son épouse

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol a prononcé aujourd’hui son allocution à la nation et tenu la conférence de presse plus tôt qu’elle avait été initialement prévue, selon toute vraisemblance, face à la chute libre de sa cote de popularité dans les sondages. Derrière cette dégringolade, notamment Myung Tae-gyun, du nom d’un collaborateur de l’ombre du couple présidentiel.Selon les récentes révélations, cet ancien gérant d’un institut de sondage est soupçonné d’avoir manipulé des enquêtes pour le compte de Yoon, lors la primaire interne du Parti du pouvoir du peuple (PPP) avant la présidentielle de mars 2022. Rappelons que le président de la République a été élu sous l’étiquette de cette formation.Le chef de l’Etat et son épouse, Kim Keon-hee, seraient aussi intervenus dans l’investiture de certains candidats aux dernières élections législatives et locales, par le biais de Myung, qui doit d’ailleurs être auditionné demain par le Parquet.Ces révélations ont été comme les effets d’un incendie. Afin de tenter de l’éteindre, Yoon a commencé son discours, en présentant des excuses à ses concitoyens. Il s’est dit confus de leur avoir causé des ennuis et de l’inquiétude.Le locataire du Bureau de Yongsan a ensuite réaffirmé sa volonté de poursuivre ses désormais cinq réformes phares, pendant la seconde mi-temps de son quinquennat, tout en plaçant l’amélioration de la vie des sud-Coréens au cœur de ses actions. Ces réformes concernent les systèmes de santé, les retraites, le travail, l’éducation et la crise démographique.