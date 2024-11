Photo : YONHAP News

Hier, les Américains ont voté et ont choisi Donald Trump comme 47e président des Etats-Unis. Et cette réélection a eu des conséquences sur les différents marchés financiers.Du côté du Forex, la monnaie sud-coréenne s'est fragilisée par rapport au billet vert, atteignant plus de 1 400 wons pour un dollar à l'ouverture du marché aujourd'hui. A la clôture à 15h30, elle s'échange à 1396,60 wons pour un dollar. C'est 0,40 won de moins qu'à la clôture d'hier.Les indices de la Bourse de Séoul on été moins impactés. Le KOSPI, celui de référence, a augmenté de 0,04 % par rapport à mercredi, pour clôturer ce premier jeudi du mois de novembre à 2 564,63 points. Le KOSDAQ, pour les valeurs technologiques, a lui chuté, de 1,32 %, passant ainsi à 733,52 points.