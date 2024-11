Deepfakes pornographiques : le gouvernement durcit ses mesures de lutte

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a dévoilé aujourd’hui une panoplie de mesures visant à durcir ses mesures de lutte contre un déferlement de crimes sexuels sur internet.Il s’agit notamment d’introduire différentes méthodes d’investigation, autorisées jusqu’à présent à des enquêtes comme celles sur le trafic de stupéfiants. Les nouvelles mesures prévoient également l’amendement de la loi concernée afin de permettre, désormais, de bloquer avant tout les vidéos à caractère pornographique.L’exécutif s’est en même temps résolu à interroger ceux qui sont suspectés d’avoir créé et diffusé cette forme d’images et de contenus en les plaçant en détention. Il envisage aussi d’adhérer à la Convention sur la cybercriminalité de Budapest, pour travailler main dans la main avec les 76 pays qui ont déjà signé le traité, nombre de deepfakes pornographiques étant diffusés via les plateformes étrangères.Le pays a déjà mis en vigueur le 16 octobre une loi interdisant le visionnage et la détention de contenus pornographiques réalisés à l'aide de l’intelligence artificielle.