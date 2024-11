Les mariages internationaux retrouvent leur niveau d’avant-COVID

Photo : YONHAP News

« L'amour ne connaît pas de frontières ou de couleurs ». Si la Corée du Sud n’est pas un pays très ouvert à l’immigration, elle compte de plus en plus de mariages interculturels. Mais leur nombre n’a pas suivi la même évolution pendant la pandémie de COVID-19.Or, en 2023, ces unions mixtes ont retrouvé leur niveau d’avant la crise sanitaire, selon les données communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).20 431 mariages ont été célébrés entre sud-Coréens et étrangers, en hausse de 17 % sur un an. Ils représentent 10,6 % de l’ensemble des célébrations. C’est du jamais-vu depuis 2010. Cette année-là, le chiffre avait été de 10,8 %.Les couples sud-coréano-vietnamiens sont les plus nombreux, avec 27,9 %, suivis de ceux avec des Chinois et avec des Thaïlandais.Le nombre de leurs divorces est lui aussi reparti à la hausse l’année dernière. 8 158 couples se sont séparés. Soit un bond de 3,9 % sur un an.