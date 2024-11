Naufrage au large de Jeju : 2 morts et 12 disparus

Photo : KBS News

Un bateau de pêche de 129 tonnes transportant 27 personnes a coulé tôt ce matin, au large de l’île de Jeju. Deux personnes sont décédées et 12 sont actuellement portées disparues. Des opérations de recherche sont en cours.Ce matin, à 4h33, les garde-côtes ont reçu un signalement concernant le naufrage du « Geumseongho », situé à environ 24 km au nord-ouest de l'île de Biyang, au large de Jeju. Selon la garde côtière, les 27 personnes à bord comprenaient 16 sud-Coréens et 11 Indonésiens. 15 d’entre elles ont aussitôt été secourues par un autre navire, mais deux sud-Coréens avaient déjà fait un arrêt cardiaque.Les garde-côtes ont indiqué que le bateau était complètement submergé. D’après les témoignages des marins secourus, le naufrage aurait été provoqué par un chavirement soudain lors d’une opération de transbordement de poissons vers un autre bateau. Des moyens de recherche ont été déployés, comprenant des navires de la garde côtière, des hélicoptères, des bateaux de sauvetage et des navires de pêche civils.Après avoir été informé de l’accident, le président de la République a ordonné aux autorités concernées de mobiliser toutes les ressources et le personnel disponibles sur place pour intensifier les opérations de sauvetage.