Météo : un week-end majoritairement sous le soleil avec de la grisaille dimanche soir

Photo : YONHAP News

En ce deuxième vendredi du mois de novembre, il fait beau au pays du Matin clair et cette tendance devrait se poursuivre tout au long du week-end, ou en tout cas jusqu’à dimanche midi. En effet, dans l’après-midi, quelques nuages pourraient apparaître, et quelques pluies sont même prévues dans les territoires insulaires de Jeju.Concernant les températures, aujourd’hui sur le chemin du travail il fait 2°C à Séoul ainsi qu’à Daejeon et 4°C à Suwon. La minimale est pour Chuncheon avec 0°C. Cependant, sur les côtes, il fait bien plus doux. 8°C sont enregistrés à Gangneung, et 14°C à Busan. On compte jusqu’à 17°C à Jeju. Mokpo voit son mercure monter à 11°C et Yeosu à 13°C. Cet après-midi, il fera 17°C dans la capitale, tout comme à Gangneung et dans la majorité des régions intérieures. La maximale sera pour Jeju avec 21°C et il fera 20°C à Busan, 18°C à Ulsan et Yeosu et 19°C dans le Jeolla du Sud.Samedi et dimanche, les températures seront similaires à aujourd’hui, avec un mercure qui, dans la matinée, sera légèrement plus élevé dans le nord puisque Météo Corée prévoit 8°C à Séoul et 5°C à Chuncheon demain et 10°C et 6°C, respectivement, après-demain.