Zelensky : des pertes humaines signalées dans les troupes nord-coréennes à Koursk

Photo : YONHAP News

Le président ukrainien a déclaré jeudi qu’une partie des quelque 10 000 soldats nord-coréens déployés à Koursk, en Russie, avait été envoyée au combat, entraînant des pertes humaines parmi eux.Selon les agences de presse Reuters et AFP, Volodymyr Zelensky a tenu ces propos lors d'une conférence de presse après sa participation au sommet de la Communauté politique européenne (EPC), organisé ce jour-là à Budapest, en Hongrie. Il a ajouté que, sans réponse face au déploiement de ces troupes nord-coréennes, davantage de soldats de Kim Jong-un risquaient d’être envoyés en Russie.Le dirigeant ukrainien a également précisé qu'il n'avait pas connaissance des détails du plan de fin anticipée de la guerre proposé par Donald Trump, nouvelle réélu président américain. Avant de souligner que des négociations de cessez-le-feu sans garantie de sécurité seraient dangereuses et s'est opposé à toute trêve avec Vladimir Poutine. Il a affirmé que l'Ukraine avait besoin de soutien en armes et que des compromis ne seraient d'aucune utilité.Lors de son intervention à cette réunion dans la capitale hongroise, en évoquant le déploiement des troupes nord-coréennes, Zelensky a appelé à un soutien fort de la part de ses homologues européens pour faire face à Moscou.