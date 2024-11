Poutine mentionne la possibilité d’entraînement militaire conjoint avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président russe a évoqué la possibilité d'exercices militaires conjoints entre son pays et la Corée du Nord.Selon les agences de presse TASS et Reuters, Vladimir Poutine s’est ainsi exprimé lors de la session plénière du Club de discussion Valdaï, tenu jeudi à Sotchi. Il a mentionné l’« Accord de partenariat stratégique global » signé en juin entre Pyongyang et Moscou, soulignant que l'article 4 stipule un soutien mutuel en cas d'agression.Le maître du Kremlin a mis en avant le fait que cet accord n'était qu'une reprise d'un traité conclu à l'époque de l'Union soviétique avec le royaume ermite, sans rien de fondamentalement nouveau.En effet, le « Traité de coopération amicale et d'assistance mutuelle entre la Corée du Nord et l’Union soviétique », signé en 1961, contient une clause d'« intervention militaire automatique ». Elle stipule qu'en cas d'attaque militaire contre l'une des parties, l'autre doit immédiatement fournir un soutien militaire.