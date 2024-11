Le ministre japonais de la Défense assiste à la cérémonie d'accueil d’un détachement naval sud-coréen

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense a participé, jeudi, à une cérémonie d'accueil du détachement d'entraînement naval des élèves officiers de l'Académie navale de Corée. Cet événement s’est déroulé à la base navale de Yokosuka dans la préfecture de Kanagawa au Japon. C’est ce qu’ont rapporté les agences de presse Kyodo et Jiji.Il s'agit de la première fois depuis le « conflit sur l’avion de patrouille » de décembre 2018 qu’un vaisseau de guerre sud-coréen accoste seul dans un port japonais.Lors de la cérémonie, Gen Nakatani a embarqué à bord du navire sud-coréen « Marado » et a échangé avec l'équipage. Il a évoqué les tirs répétés de missiles balistiques par la Corée du Nord. Avant de souligner l'importance de la coopération Corée du Sud-Japon. Le ministère nippon de la Défense a fait savoir que c'était la première fois qu'un ministre de la Défense japonais montait à bord d'un vaisseau de guerre du pays du Matin clair.Plus tôt, le 4 décembre, la marine sud-coréenne avait annoncé que son détachement d'entraînement des élèves officiers naviguerait jusqu'au 23 novembre. Cette unité prévoit de se rendre à Yokosuka et à Guam pour des visites et des activités d'échange militaire.