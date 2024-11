BOK : la volatilité des marchés pourrait augmenter sous Trump

Photo : KBS News

La Banque de Corée (BOK) a estimé que les politiques de la seconde administration Trump pourraient entraîner une volatilité accrue sur les marchés des changes et financiers.Ce matin, une réunion de suivi du marché, présidée par son gouverneur adjoint Yoo Sang-dae, a été tenue. Objectif : examiner l'impact des élections américaines et des résultats du Federal Open Market Committee (FOMC) sur les marchés financiers et des changes, tant nationaux qu'internationaux.Yoo a indiqué que, juste après la présidentielle américaine, les marchés financiers et des changes sud-coréens ont également enregistré une hausse du taux de change, qui est ensuite partiellement retombée. Cependant, les fluctuations des taux d'intérêt et des cours boursiers sont restées relativement limitées. Il a ajouté que l'incertitude concernant la croissance économique mondiale, les tendances des prix et les politiques monétaires des grandes économies s'était accentuée.La BOK a précisé qu'elle analyserait sous divers angles l'impact des changements de politique du nouveau gouvernement américain sur l'économie et les marchés financiers du pays du Matin clair. Avant d’affirmer qu'elle renforcerait sa surveillance du marché afin de pouvoir intervenir rapidement si nécessaire.