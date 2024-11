L’Armée effectue un exercice de tir réel d’un missile balistique

Photo : YONHAP News

L’Armée a mené hier un exercice de tir réel d’un missile balistique en mer Jaune séparant les deux Corées et la Chine. Et ce, en réponse à une série de provocations de Pyongyang.Selon l’état-major interarmées (JCS), l’entraînement simulait une riposte à une attaque ennemie, avec la frappe d’un site de lancement à l’aide d’un missile. Une unité du Commandement des missiles stratégiques a tiré un missile sol-sol Hyunmoo-2 depuis Anheung, dans la province de Chungcheong du Sud, et le projectile a parcouru environ 200 km avant de toucher une cible en mer.Le JCS a déclaré que cet exercice démontrait la détermination de Séoul à répondre fermement à toute bravade nord-coréenne, ajoutant que les forces armées continueraient de surveiller de près les activités militaires du Nord en coopération avec les États-Unis, prêtes à réagir à toute provocation.Pour rappel, le régime de Kim Jong-un a procédé le 31 octobre à un essai d’un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasong-19, avant de lancer ce mardi plusieurs missiles supposés être des KN-25, de grands lance-roquettes multiples.