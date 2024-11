Affaire de corruption : Myung Tae-kyun comparaît devant le procureur

Photo : YONHAP News

Myung Tae-kyun s'est présenté ce matin devant le Parquet. Il est au cœur d’une affaire impliquant des soupçons d'ingérence de la Première dame dans les nominations de candidats aux législatives. À son arrivée, il a présenté des excuses, déclarant qu'il regrettait ses propos imprudents. Cependant, il a nié avoir reçu de l’argent en lien avec cette affaire.Les procureurs l’ont convoqué aujourd’hui et demain en tant que prévenu pour une violation présumée de la loi sur les fonds politiques. Cette enquête intervient neuf mois après une première audition en février, menée sans procureur, et représente ainsi la première investigation de fond depuis l'élargissement de l’équipe d’enquêteurs.Myung est accusé d'avoir reçu environ 60 000 euros de Kim Young-sun, ancienne députée du Parti du pouvoir du peuple (PPP), entre août 2022 et décembre 2023, en lien avec les élections législatives partielles de juin 2022 à Changwon, dans la province de Gyeongsang du Sud.Le Parquet a récemment interrogé Kim Young-sun et Kang Hye-kyung, ancienne responsable des finances de cette dernière, dans le cadre de l'enquête.