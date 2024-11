Gallup-Corée : la cote de popularité de Yoon baisse à 17 %

Photo : YONHAP News

Après l’enquête de baromètre national (NBS), un autre sondage révèle que la cote de popularité du président de la République atteint son plus bas niveau depuis sa prise de fonction.Selon cette étude, réalisée par Gallup-Corée entre mardi et jeudi auprès de 1 002 personnes, 17 % des répondants évaluent positivement son bilan, soit une baisse de 2 points par rapport à la semaine précédente. Ils ont notamment apprécié son action en diplomatie, sa gestion de l’économie, son engagement envers la qualité de vie du peuple et sa détermination.En revanche, 74 % des sondés portent un jugement négatif sur Yoon Suk-yeol, évoquant principalement les controverses entourant la Première dame, la hausse des prix et une communication insuffisante avec les citoyens. Il est à noter qu’une partie de l’étude a été réalisée hier, jour où le chef de l’État s’est adressé à la nation.Sur le plan politique, 29 % des sondés soutiennent le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti présidentiel, et 36 % le Minjoo, première force d’opposition de centre-gauche, soit respectivement une baisse de 3 points et une hausse de 4 points.Cette enquête a été réalisée par téléphone, avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de 3,1 points.Le Bureau présidentiel de Yongsan a réagi aux résultats de ce sondage montrant l’impopularité de son locataire. Lors d’une rencontre avec les journalistes, un haut responsable a déclaré qu'ils allaient travailler dur pour regagner la confiance des citoyens.