Photo : KBS News

L’édition 2024 de la Korea Sale Festa débute officiellement demain. Créée en 2016, il s’agit du plus grand événement consacré aux soldes en Corée du Sud.Y sont moblisées cette année quelque 2 600 entreprises du pays. Parmi elles, celles des secteurs de l'électroménager, de l’automobile, des cosmétiques et de la mode et bien sûr des biens de consommation directement liés à la vie quotidienne des citoyens.Le ministère de l’Industrie s’attend à ce que la Korea Sale Festa donne un souffle de vent frais à l’économie locale.