Comédie musicale : « The Great Gatsby » arrive dans le West End de Londres en avril

Après Broadway, la version sud-coréenne de la comédie musicale « The Great Gatsby » va faire ses débuts dans le West End de Londres. La société de production OD Company a annoncé ce matin qu’un an après son installation à New York, cette pièce ouvrira au théâtre London Coliseum en avril 2025 pour être jouée pendant près de cinq mois.« The Great Gatsby » est une adaptation du grand classique américain de F. Scott Fitzgerald. Il retrace l'histoire du millionnaire Jay Gatsby et de son amour éternel Daisy Buchanan, dans l'Amérique des années 1920. A New York, le musical a intégré le club des productions au million de dollars en générant cette somme dès son ouverture. Il a également remporté le prix de la meilleure scénographie aux Drama Desk Awards et celui de la meilleure conception de costumes aux Tony Awards.Le producteur Shin Chun-soo dirigera les représentations londoniennes en collaboration avec l’équipe créative originale.