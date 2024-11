Les partis politiques réagissent aux excuses de Yoon Suk Yeol

Photo : KBS News

Au lendemain de l’allocution nationale prononcée hier par le président de la République, les partis politiques réagissent.Du côté du PPP, la formation présidentielle, d’abord. Son patron Han Dong-hoon a affirmé ce matin sur les réseaux sociaux que Yoon Suk-yeol avait présenté ses excuses pour les affaires auxquelles il est mêlé et qu’il avait fait plusieurs promesses : un remaniement du personnel, la suspension des activités publiques de son épouse, ainsi que la nomination sans condition d’un inspecteur spécial.Le dirigeant du parti au pouvoir a souligné que l’essentiel, désormais, était de mettre en œuvre ces engagements rapidement. Il a ajouté que sa formation avait ordonné les préparations nécessaires pour désigner l’inspecteur spécial, lequel serait chargé d’enquêter sur les actes répréhensibles potentiels des proches du chef de l’État.Dans le camp d’en face, le Minjoo a poursuivi ses critiques envers Yoon. Ce matin, lors d’une réunion de la direction du parti, son chef, Lee Jae-myung, a déclaré que le président devrait présenter des excuses sincères et, surtout, changer radicalement de cap politique. Il a ajouté que beaucoup de citoyens considéraient que son discours manquait de sincérité et qu’il n'avait pas assumé ses responsabilités.La première force de l’opposition de centre-gauche prévoit une manifestation demain près de l’Hôtel de ville pour demander la nomination d’un procureur spécial chargé d’enquêter sur les soupçons d’irrégularités impliquant Kim Keon-hee.