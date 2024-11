Yoon va-t-il rencontrer Trump ce mois-ci ?

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen cherche à organiser une rencontre entre le président Yoon Suk Yeol et Donald Trump, réélu à la tête des Etats-Unis. Il compte la tenir avant la cérémonie d’investiture de ce dernier, prévue pour le 20 janvier. Selon Kim Tae-hyo, premier adjoint au conseiller présidentiel à la sécurité nationale, les deux hommes ont eu hier un entretien téléphonique, au cours duquel ils ont convenu de fixer prochainement une date et un lieu pour leur tête-à-tête.L’exécutif examine ainsi différentes options, avec une priorité sur une visite aux Etats-Unis en marge des sommets internationaux prévus en Amérique du Sud ce mois-ci. Le 15 et 16 novembre, le Pérou accueillera le sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), tandis que les 18 et 19, le sommet du G20 se tiendra au Brésil.Certains observateurs estiment que le gouvernement pourrait s’inspirer de la précédente rencontre Trump-Abe en 2016. Le Premier ministre nippon d'alors avait téléphoné au futur locataire de la Maison blanche, le lendemain de sa victoire, avant de le retrouver une semaine plus tard à New York.Par ailleurs, la Première dame ne participera pas au déplacement à l’étranger de son époux en novembre. Un haut responsable de la Présidence a précisé que cette décision faisait partie de l'allocution d'hier du chef de l’Etat.