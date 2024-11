Photo : Getty Images Bank

En ce deuxième lundi du mois de novembre, il fait très beau au pays du Matin clair. En effet, aucun nuage à l’horizon n’est prévu pour ce matin, et quelques cumulus seront visibles dans les sud dans la seconde partie de la journée.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait 10°C à Séoul ainsi qu’à Jeonju et Gwangju. La minimale est pour Chuncheon avec 7°C. Le mercure atteint 13°C à Gangneung, 15°C à Busan et 16°C sur l’île méridionale de Jeju.Dans l’après-midi, il fera plus doux. Le thermomètre affichera 21°C à Séoul, 20°C dans les régions intérieures et jusqu’à 23°C à Busan et Jeju. La minimale sera pour Gangneung avec 18°C.