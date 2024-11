Trump menace de retirer les troupes d'Asie : une tactique de négociation selon Bill Hagerty

Photo : YONHAP News

Lors de sa campagne présidentielle, Donald Trump a évoqué le retrait des troupes américaines stationnées en Corée du Sud et au Japon. Cependant, cette déclaration relèverait davantage d’une « stratégie de négociation propre à l’homme d’affaires qu’il est ». C’est ce qu’a affirmé hier, heure locale, le sénateur américain Bill Hagerty lors d’une interview avec la chaîne CBS. Ce conservateur, considéré comme un sérieux candidat pour le poste de secrétaire d’État dans une future administration Trump, répondait ainsi à une question sur la possibilité de réduire les effectifs militaires américains en Asie.Le sénateur a rappelé que les troupes américaines sont présentes dans la péninsule coréenne et l’archipel japonais depuis la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, une époque où ces deux nations souffraient économiquement. Depuis, a-t-il ajouté, ces pays sont devenus des puissances économiques avancées.Hagerty a également souligné que les alliés des États-Unis devraient faire davantage pour renforcer leurs capacités militaires. Il a notamment salué la décision du Japon de doubler son budget de la défense, y voyant un développement positif pour la coopération militaire américano-japonaise et exprimant le souhait que la Corée du Sud adopte une approche similaire.Pour rappel, lors de son premier mandat, Donald Trump avait exigé 5 milliards de dollars de Séoul pour le maintien des troupes américaines sur son sol, menaçant de retirer les soldats américains si cette demande n’était pas satisfaite. Dans sa nouvelle campagne présidentielle, l’ancien président a qualifié la Corée du Sud de « machine à billets » et a exigé 10 milliards de dollars, soit une somme neuf fois supérieure au montant finalement convenu entre les deux alliés après plusieurs cycles de négociations.