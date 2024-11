Déploiement nord-coréen : Washington prévoit un soutien militaire russe à Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Washington estime que la Corée du Nord pourrait obtenir un soutien militaire et technologique significatif de la Russie en échange de l’envoi de ses troupes pour soutenir Moscou. C’est ce qu’a déclaré hier le conseiller à la sécurité nationale américaine, lors d’une interview avec CBS News.Jake Sullivan a précisé que les États-Unis ignoraient encore la nature exacte de l’aide que la Russie pourrait fournir à Pyongyang. Il a ajouté que le président russe Vladimir Poutine n’aurait pas encore déterminé précisément ce qu'il offrirait au régime nord-coréen en retour.Interrogé sur la possibilité d’un soutien au programme nucléaire nord-coréen, Sullivan a admis qu’une telle issue était plausible, sans pouvoir cependant préciser les intentions précises de Moscou. Il a également noté que la Russie considérait désormais le programme nucléaire de Kim Jong-un comme une priorité stratégique, différente de ce qu’il représentait il y a cinq ou dix ans.Sullivan a souligné que les préoccupations quant au rapprochement entre Moscou et Pyongyang étaient bien réelles, et a appelé les pays démocratiques à rester vigilants face à cette alliance naissante.Quant au message que Joe Biden souhaitait transmettre à son successeur, Sullivan a indiqué que le président américain espérait voir sa politique de soutien à Kyiv se poursuivre. Cette continuité est jugée cruciale pour maintenir la stabilité européenne et pour affirmer l’engagement américain envers la sécurité de ses alliés en Asie.