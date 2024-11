L'Ukraine révèle des communications interceptées entre soldats nord-coréens déployés en Russie

Photo : YONHAP News

L’armée ukrainienne a révélé hier le contenu d’interceptions de communications mobiles entre soldats nord-coréens stationnés à Koursk, en Russie. Dans ces enregistrements, obtenus par surveillance il y a deux jours, on entend distinctement des phrases en coréen, telles que : « Un, deux, un, deux », « Attendez », et « Ici, le Phoque, reçu ». Un militaire semble donner des ordres, dont un rappel à un retour immédiat.Les autorités ukrainiennes et américaines estiment qu’environ 11 000 militaires nord-coréens seraient actuellement déployés à Koursk, ville stratégique que Moscou cherche à reprendre après son occupation temporaire par les forces ukrainiennes en août dernier. Ce déploiement de troupes nord-coréennes indique une possible implication imminente de ces soldats sur le front russe.Oleksandr Syrsky, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, a déclaré détenir des informations indiquant que ces militaires nord-coréens se préparaient à participer aux opérations militaires aux côtés de l'armée russe.De plus, Washington et Kyiv ont rapporté une première confrontation le 4 novembre, impliquant des troupes nord-coréennes et ukrainiennes. Les médias ont révélé jeudi dernier que la 810e brigade d’infanterie de marine russe et des soldats nord-coréens avaient attaqué des positions ukrainiennes à Koursk.Le même jour, le New York Times a affirmé que Moscou aurait mobilisé jusqu'à 50 000 soldats nord-coréens pour reprendre Koursk.