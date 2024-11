NYT : la Russie aurait mobilisé 50 000 soldats nord-coréens pour renforcer le front ukrainien

Photo : YONHAP News

Le New York Times, citant des responsables américains, affirme que la Russie aurait mobilisé 50 000 soldats nord-coréens pour participer aux opérations militaires dans la région de Koursk. De son côté, CNN rapporte que des dizaines de milliers de militaires nord-coréens pourraient lancer une attaque contre les forces ukrainiennes dans les jours à venir.Washington estime que ce renfort permettrait à la Russie de maintenir ses effectifs sur le front oriental de l’Ukraine, un théâtre stratégique essentiel. Cette manœuvre, selon le New York Times, permettrait à Moscou de maintenir une pression simultanée sur plusieurs fronts.Le quotidien américain souligne également que l’alliance militaire entre Moscou et Pyongyang pourrait s’intensifier en cas de victoire de Donald Trump lors des élections présidentielles américaines. Le candidat républicain avait en effet promis de mettre fin au conflit en Ukraine dans les 24 heures suivant son investiture, ce qui, selon certains analystes, pourrait signifier la reconnaissance par Washington des territoires occupés par la Russie dans le cadre de négociations de paix.Un responsable du Pentagone indique que les soldats nord-coréens, bien qu'équipés d’armement et d’uniformes russes, devraient opérer dans des unités distinctes sous commandement nord-coréen. Le New York Times précise que ces troupes ont été formées par l’armée russe aux tactiques de base de l’infanterie, aux tirs d’artillerie et à la guerre de tranchées. Au moins une partie de ces forces nord-coréennes serait mobilisée pour un assaut frontal contre les positions ukrainiennes.