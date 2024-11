Guerre en Ukraine : une confrontation serait imminente entre les soldats nord-coréens et ukrainiens

Photo : YONHAP News

Un véritable affrontement entre les soldats nord-coréens et ukrainiens devrait avoir lieu dans quelques jours. C’est ce qu’a rapporté, hier, le New York Times.Cités par ce dernier, de hauts officiels américains ont déclaré que la Russie avait rassemblé environ 50 000 militaires, dont des troupes nord-coréennes, pour reprendre Koursk, qui est actuellement sous contrôle ukrainien. Au moins 10 000 soldats nord-coréens seraient formés à l'extrémité ouest de la région frontalière. Ils seraient équipés par Moscou de vêtements militaires, de mitrailleuses, de fusils de précision, de missiles antichars et de grenades propulsées par fusée.Selon les responsables américains, les troupes nord-coréennes ne feraient toutefois pas partie de l'armée russe. Elles opéreraient de manière indépendante comme infanterie légère. Et ce, sans soutien en véhicules blindés. Elles auraient été formées en Russie à l'artillerie, aux tactiques de base de l'infanterie, ainsi qu'à la guerre de tranchées. Ces informations suggèrent que certaines d’entre elles pourraient être engagées dans des attaques directes contre les camps ukrainiens.Rappelons que la Russie a rassemblé les 50 000 soldats, dont des nord-Coréens, sans retirer ses troupes du front oriental. Elle devrait donc exercer une pression sur l’Ukraine, en même temps, sur plusieurs fronts.