MTV Europe Music Awards 2024 ou le triomphe des stars de K-pop

Photo : YONHAP News

Les consécrations ont plu hier pour les artistes de K-pop. C'était à Manchester, lors des MTV Europe Music Awards 2024.Lisa, du groupe Blackpink, a remporté deux prix, notamment la « Meilleure Collaboration » grâce à son titre « New Woman » en featuring avec la star espagnole Rosalía. Le second, « Plus Grande Fanbase » révèle explicitement le rôle de sa communauté dans sa reconnaissance internationale.Dans la catégorie « Le Meilleur de la K-pop », Jimin de BTS a également été honoré, marquant la deuxième année consécutive qu’un membre de BTS remporte ce prix, après Jungkook l’année dernière. Cela témoigne donc de la popularité continue du groupe et de l’impact mondial de ses membres sur la scène K-pop.Enfin, Le Sserafim a remporté le prix de « Best Push », une récompense décernée à l’artiste ayant offert la meilleure performance dans le cadre du programme « MTV Push Campaign » de l’année écoulée. Cela montre une fois de plus que les nouvelles générations de la K-pop sont prêtes à prendre la relève.