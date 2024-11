Une délégation bipartisane sud-coréenne va s'envoler pour les USA

Photo : YONHAP News

Une délégation de députés sud-coréens se rendra cette semaine aux Etats-Unis pour rencontrer des proches de Donald Trump.A en croire des sources du gouvernement sud-coréen, les parlementaires participeront au 9e Forum stratégique Corée-Etats-Unis, organisé par le Centre d'études internationales et stratégiques (CSIS) à Washington, du 18 au 19 octobre. Ils en profiteront pour présenter la position du pays du Matin clair sur l'alliance sud-coréano-américaine et la coopération économique.D’anciens responsables des affaires étrangères et de la sécurité sous l’administration de Yoon Suk Yeol, dont l’ex-ministre des Affaires étrangères, Park Jin, et l’ancien chef du Bureau de la sécurité nationale (NSO), Kim Sung-han, accompagneront la délégation bipartisane. Cette dernière rassemble des députés du Parti du pouvoir du peuple (PPP) et du Minjoo.Un entretien entre les élus sud-coréens et l’entourage de Trump est en cours de coordination. Les sujets de leurs discussions suscitent d’autant plus d’attention que le second mandat du républicain va débuter. L’ancien chef de la diplomatie sud-coréenne entretient notamment des relations amicales avec le sénateur Bill Hagerty, l'ex-secrétaire d'État Mike Pompeo, et Reince Priebus, ancien chef du cabinet de la Maison blanche au cours du premier mandat de Trump.