Nouveaux réacteurs : une délégation thèque arrive aujourd’hui en Corée du Sud

Photo : EPA / YONHAP News

Une délégation tchèque a entamé aujourd’hui sa visite de deux semaines en Corée du Sud dans le cadre du projet de construction de réacteurs à la centrale de Dukovany. Elle est chargée des négociations avec le groupe sud-coréen Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP), choisi en juillet dernier par le gouvernement de Prague comme négociateur prioritaire pour le projet.La délégation est composée d’une soixantaine de personnes, dont Tomas Pleskac, directeur de la division des nouveaux projets de l’exploitant CEZ, et Petr Zavodsky, président de sa filiale porteuse du projet EDU II. Elle visitera le siège du KHNP, la centrale nucléaire Saeoul, à Ulsan, et l’usine de Doosan Enerbility, à Changwon.Le KHNP a expliqué que cette visite avait été organisée à la demande d’EDU II. Il lui présentera la technologie nucléaire avancée de la Corée du Sud pour accélérer les négociations. Pleskac a déclaré, de son côté, que ce voyage permettrait de dynamiser la procédure des négociations, entamées en juillet. Le président du KHNP, Whang Joo-ho, a fait savoir qu'il ferait de son mieux pour finaliser le contrat en mars comme prévu.