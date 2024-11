Photo : YONHAP News

L'équipe sud-coréenne masculine de sabre a remporté, hier à Oran, l'épreuve par équipe de la première compétition pour la Coupe du monde de la nouvelle saison. Et ce, malgré l'absence de deux membres clés de la sélection pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Elle était donc composée de Park Sang-won, Do Kyung-dong, Ha Han-sol et Lim Jae-yun.Le sabre masculin est une discipline dans laquelle la Corée du Sud s'illustre, ayant remporté l'or par équipe aux Jeux olympiques de Londres en 2012, Tokyo en 2021 et cette année à Paris. Les sud-Coréens sont d'ailleurs les premiers au classement mondial.En 16e de finale, la Corée du Sud a battu le Kazakhstan 45-26, en 8e la Roumanie 45-41, l’Italie en demi-finale avec un score de 45-34, et a finalement surclassé l’Iran 45-35.