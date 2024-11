Lancement d’un comité de concertation entre l’exécutif, la majorité, l’opposition et les médecins

Photo : YONHAP News

Un comité de concertation entre le gouvernement, les partis au pouvoir et de l’opposition ainsi que les associations de médecins a tenu aujourd’hui sa première réunion à l’Assemblée nationale. Pourtant, le Minjoo, la première formation de l'opposition et les médecins résidents n'y étaient pas présents.Le comité a décidé de discuter avant tout du retour de médecins, qui ont démissionné dans le cadre de l'action collective à remettre leur blouse, et de la garantie de l’autonomie de l'Institut coréen d'évaluation de l'éducation médicale (KIMEE).Lors d’un briefing après la réunion, Kim Sung-won, député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a déclaré que le comité avait exprimé ses craintes au gouvernement sur le fait que les médecins résidents qui, bien qu'ayant démissionné, pourraient réussir l'examen de recrutement pour le premier semestre de l'année prochaine, devraient entrer dans l’armée en mars. Il a aussi fait savoir que le monde médical demandait d’assurer l’indépendance du KIMEE. Et d’ajouter que le gouvernement en discuterait avant de faire un rapport au comité.Le parlementaire a enfin souligné que le comité ferait en sorte d’obtenir des résultats significatifs d'ici le 23 décembre ou avant pour donner aux citoyens un beau cadeau de Noël. Pour information, le comité fonctionnera jusqu'à la fin de l’année.