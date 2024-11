Photo : KBS News

Deux autres corps ont été retrouvés près de la coque du bateau de pêche « Geumseongho » qui avait coulé vendredi dernier au large de l’île de Jeju. Le bilan s’est donc alourdi à quatre morts.Un drone sous-marin de la frégate Cheonghaejin de la marine a repéré, hier, vers 20h, une forme semblant être un corps, et l’a repêché. Plus tôt, dans la nuit de samedi dernier, un autre drone de la frégate Gwangyang a récupéré un corps d'un marin sud-coréen dans la soixantaine. Huit sud-Coréens et deux Indonésiens sont toujours portés disparus.La garde côtière va élargir la zone de recherche à 51 km de long et 19 km de large. Les forces militaires et de police maritime ont déployé, de leur côté, 35 navires et quatre avions pour poursuivre les recherches.